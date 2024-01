Come mai la conduttrice televisiva e il calciatore del Torino non stanno più insieme?

... ovvero che venga data l'opportunità agli spettatori di difendere o criticare gli allievi,... Da metà settembre ad oggi, infatti, Alessandra non hasmesso di criticare l'allievo e la sua scarsa ......non se ne vedevano da tempo in massima serie. La squadra di Simone Inzaghi ha provato più volte ad andare in fuga, ma i bianconeri non gliel'hannopermesso, ribattendo ogni volta colpo su ...Leo, nove anni, spiritoso e fragile. La sindrome di down. Non un capriccio, ma un momento di difficoltà quando martedì pomeriggio ha creato un po' di scompiglio in centro a Tirano. Si è… Leggi ...