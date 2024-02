Come funzionano i nuovi sensori per rilevare le condizioni delle strade

Bonus auto, in arrivo i nuovi ecoincentivi: a chi spettano e come funzionano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) AGI -di ultima generazione montati su veicoli elettrici, sia a guida autonoma che umana, in grado di monitorare la città, rilevando lo stato del manto stradale. Li ha messi a punto il Laboratorio ENEA di Robotica e intelligenza artificiale per il progetto Smart Road nell'ambito del programma "Ricerca di Sistema Elettrico" finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. "L'idea di base è quella di veicoli a guida autonoma che fungano daper misurare in modo capillare ledella città e migliorare la sicurezza, i flussi di traffico e il comfort di guida, con benefici anche in termini di risparmio energetico e sostenibilità", spiega Sergio Taraglio, ricercatore ENEA del Laboratorio di Robotica e intelligenza artificiale del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, e ...

Il discorso legato alle Qualificazioni per gli Europei 2025 è piuttosto semplice, anche visto il format che vedremo in scena in quello che sarà un viaggio ... (oasport)

L'intervento dell'avvocato Vittorio De Luca, managing partner – De Luca & Partners "Con l’imminente conversione in Legge del Decreto Milleproroghe , è in ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Con l’imminente conversione in Legge del Decreto Milleproroghe , è in arrivo la proroga del termine per stipulare un contratto a tempo ... (periodicodaily)

Come cambia la navigazione di Apple CarPlay già con iOS 17.4: Come ben sappiamo, iOS 16 avrebbe dovuto prendere il controllo - sempre tramite CarPlay - di tutti gli schermi della vettura (Apple rivoluziona CarPlay con iOS 16), permettendo di gestire anche ... auto.everyeye

Come attivare la modalità riposo su Android: Impostare una programmazione del riposo su Android, permette di sfruttare tutte le funzioni che riducono notevolmente le distrazioni dello smartphone, nelle ore notturne o di riposo. telefonino

SBK Phillip Island, Iannone: "Questo round è come un test per me, attenti a sottovalutare Bautista": Come mi sono sentito prima della FP1 ... ma l’assetto trovato in quell’occasione qui non funziona. A tutto questo va sommato il fatto che io e la squadra ci stiamo ancora conoscendo: stanno arrivando ... motosprint.corrieredellosport