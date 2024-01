Colpaccio-Atalanta a San Siro | un altro ko per il Milan | la Dea rimonta e vola in semifinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'si mette l'abito da sera e al termine di una super prestazione supera il2-1. I ragazzi di Gasperini, guidati da un super Koopmeiners, sbancano Sane si regalano ladi Coppa Italia contro la Fiorentina. Il, invece, dopo essere stata eliminato dalla Champions League, vede sfumare quello che era diventato un obiettivo stagionale, ma anche per quest'anno non alzerà al cielo il trofeo che manca dalla bacheca rossonera dal 2003. Pioli si affida in attacco a Jovic e Leao, Gasperini lancia Miranchuk e De Ketelaere. Per vedere la prima occasione bisogna aspettare il 19' con Musah che con un tiro all'interno dell'area impegna Carnesecchi in una deviazione in corner. Al 31' si fa viva anche l'con un'azione che porta al tiro Holm. La conclusione ...