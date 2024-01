Colombo | “Tornare al Milan? È un sogno nel cassetto Su Maldini …”

Lorenzo Colombo , attaccante del Monza , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto in casa del Verona, in cui ha messo a segno ... (sportface)

Una serie animata per la regia di Francescoe prodotta dalla 'Intergea' di Donatella ... lasciare che i bambini si prendano il proprio tempo perad esplorare, anche soltanto con la ...Lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30, commentando: 'Un super cast per Piazza!'. Quattro su cinque sono stati in gara l'anno scorso, mentre Arisa aveva provato ain gara quest'...Il presidente Cairo blinda una volta di più Alessandro Buongiorno anche oggi con la sua ultime intervista a Radio Rai e fino a prova contraria sarà così, ma lui per primo ...Amadeus ha svelato anche i nomi degli artisti che, dal 6 al 10 febbraio, si esibiranno sul palco allestito in piazza Colombo, a pochi metri dall’Ariston, durante la settimana del Festival di Sanremo.