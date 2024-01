CO2 | tassare per competere La svolta europea e l’impatto sul mondo

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Gennaio 2024 è un mese particolare per chi esporta certe classi di prodotti cruciali in Unione: per la prima volta nella storia dovranno comunicare alle autorità doganali in Ue le proprie emissioni di CO2, pena una lieve multa. È un passo in un progetto unico nel suo genere, il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (carbon border adjustment mechanism, o Cbam), in auge – almeno in periodo di prova – dallo scorso ottobre e pienamente in vigore dal 2026 in poi. E la sua adozione progressiva ha già scatenato il panico in luoghi come la Cina. Si tratta, secondo la visione dei legislatori europei che lo hanno varato nel 2021, di una componente essenziale del Green Deal Ue e della naturale evoluzione del sistema Ets di tassazione delle emissioni. Già oggi determinate industrie – tra cui generazione di elettricità, siderurgia, aviazione e trasporto ...