Clamoroso Samardzic | niente Napoli | ha scelto la Juventus | c’è l’accordo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ieri si è cominciato a parlare dell’interessamento della, quest’oggi arriva la conferma: i bianconeri hanno un accordo conIeri sera Gianluca di Marzio lo aveva anticipato: c’è un’altra contendente peroltre il. La contendente di cui si parla è la. Il ragazzo è da tempo sul taccuino di Giuntoli, che ora vuole portarlo in bianconero. Ilè in trattativa da giorni con l’Udinese e con l’entourage del ragazzo, gli azzurri hanno individuato in lui il sostituto perfetto di Elmas. Tuttaviadefinitivo tarda ad arrivare. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni, pre che manchi solo il sì definitivo di, che però a questo potrebbe aver cambiato idea dopo l’affondo della ...

Come ormai consuetudine, la trattativa per portare Lazar Samardzic al Napoli si sta trasformando in una vera telenovela. Walter Mazzarri è in attesa ... (spazionapoli)

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport con Gianluca Di Marzio , l'affare è tutt'altro che verso la chiusura: "Non è ancora chiusa la trattativa per il trasferimento dial ...L'ultimo caso èe riguarda le due stelle più lucenti del club. Quanti scontenti in casa ... calciatore in esubero nella rosa dei campioni d'Italia, e circa la metà di, di cui lo ...Si avvicina la beffa per il Napoli: Lazar Samardzic è molto vicino alla Juventus. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus ha lavorato sotto traccia, nell'ombra, al buio, e ...Si avvicina la beffa per il Napoli: Lazar Samardzic è molto vicino alla Juventus. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus ha lavorato sotto ...