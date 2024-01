Ciondoli | borsette e biscotti | così il metodo Ferragni ha confuso affari e beneficenza

Metto la firma su un prodotto, talvolta stipulo un contratto per promuoverlo, lo vendo in negozio, sul mio sito o su altre piattaforme con cui spesso ho accordi commerciali, alla fine una parte ...Metto la firma su un prodotto, talvolta stipulo un contratto per promuoverlo, lo vendo in negozio, sul mio sito o su altre piattaforme con cui spesso ho accordi commerciali, alla fine una parte ...Prima del pandoro Balocco e delle uova Dolci preziosi, altre campagne dal confine incerto tra business e solidarietà ...Gillian Anderson, protagonista della serie Sex Education, ha partecipato ai Golden Globe 2024 e sul red carpet si è distinta per la sua irriverenza ...