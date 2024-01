Cinema | opere in coproduzione minoritaria | dal MiC contributi per 3 milioni di euro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La Direzione generalee Audiovisivo del ministero della Cultura ha pubblicato il decreto direttoriale e la graduatoria completa dei progetti che hanno presentato domanda alla prima sessione del Bando per il sostegno delletografiche realizzate in regime dio di compartecipazione internazionale– Anno 2023. La Commissione, a seguito dell’esame delle istanze pervenute entro la scadenza prevista per la prima sessione deliberativa per l’anno 2023, ha concesso 2.938.000,00a 21 coproduzioni, respingendone 19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

