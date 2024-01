Cina | Zhejiang registra aumento consumi per ricarica di EV

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Hangzhou, 11 gen – (Xinhua) – Nel 2023, il consumo didei veicoli elettrici (EV) nella provincia orientale cinese delloe’ ammontato a 5,61 miliardi di chilowattora, con undel 73,2% su base annua, hanno affermato oggi le autorita’ locali. Entro la fine del 2023, erano presenti circa 142.000 colonnine dipubbliche nella provincia, e piu’ di 1,1 milioni di famiglie avevanoto e installato colonnine diindividuali in tutta lo, ha dichiarato la State GridElectric Power Co., Ltd. Il tasso di copertura delle colonnine dipubbliche nelle cittadine della provincia e’ aumentato dal 64,84% alla fine del 2022 all’85,26% alla fine del 2023. ...