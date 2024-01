Cina | registra aumento viaggi passeggeri su strada | vie d’acqua

Pechino, 04 gen – (Xinhua) – La temperatura media in Cina nel 2023 e’ stata la piu’ alta dal 1961, anno in cui il Paese ha iniziato a compilare ... (romadailynews)

Pechino, 06 gen – (Xinhua) – Le citta’ cinesi hanno registrato 86,67 miliardi di viaggi di passeggeri nei primi 11 mesi del 2023 , in aumento del ... (romadailynews)

Pechino, 06 gen – (Xinhua) – Le citta’ cinesi hanno registrato 86,67 miliardi di viaggi di passeggeri nei primi 11 mesi del 2023 , in ... (romadailynews)

Pechino, 08 gen – (Xinhua) – Il settore logistico della Cina ha registra to una rapida espansione a dicembre , secondo i dati del settore . L’indice ... (romadailynews)

Pechino, 11 gen – (Xinhua) – I viaggi dei passeggeri su strada e su vie d’acqua in Cina hanno registra to un aumento costante nei ... ()

... in particolare sulle rotaie che fin qui ha sottoperformato e che oral'interesse, ... Stati Uniti ema anche India, Brasile, Turchia". nep 11 - 01 - 24 11:15:09 (0263) 5 NNNNAnche Londra segue la scia rialzista con il Ftse 100 cheun +0,16% a 7.706 punti. Le Borse ... A dare la spinta il settore tecnologico e le speranze di un nuovo allentamento monetario in. ...Cooler Master ha presentato Master HUB, un nuovo pannello di controllo che si spinge ben oltre le soluzioni di Elgato o Loupedeck. La proposta della società taiwanese è una piattaforma modulare capace ...L'agenzia spaziale cinese CNSA si sta preparando a lanciare la missione Chang'e-6 che prevede di raccogliere dei campioni sul lato nascosto della Luna per la prima volta nella storia. Una missione che ...