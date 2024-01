Ciclismo su pista | Matteo Bianchi fa sognare! Miglior tempo nel km da fermo agli Europei!

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Inizia al meglio il pomeriggio per la Nazionale italiana disuEuropei di Apeldoorn.ha infatti dato spettacolo nelle qualifiche del chilometro dae si trova al comando della classifica. L’azzurro, già argento continentale nella specialità in quel di Monaco nel 2022, è sceso nettamente sotto il minuto trovando ildi 59.687 e al momento è il grande favorito per il titolo che si assegnerà in serata, l’obiettivo è scendere sotto il record italiano di 59”460 fatto segnare ai Mondiali francesi del 2022. Alle sue spalle, staccato di 240 millesimi, il britannico Joseph Truman, mentre terzo a mezzo secondo c’è il tedesco Maximilian Dornbach. Eliminato, con la sua tredicesima posizione Niccolò Galli, rimasto sopra il minuto e ...

Prima giornata di gare agli Europei disuaperti ad Apeldoorn, in Olanda, e medaglia già virtualmente conquistata dalla spedizione azzurra grazie all 'inseguimento femminile . Nelle qualifiche il quartetto composto da Elisa ...Primo giorno di gare agli Europei disue prima medaglia già virtualmente in cascina per la spedizione azzurra. Nelle qualifiche dell' inseguimento femminile a squadre infatti, il quartetto composto da Elisa Balsamo , ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Ci si è chiesti il perché Filippo Ganna non fosse presente a questo Europeo. L'Italia del quartetto ha provato a fare senza e ...Nomi e numeri che descrivono la grande attesa che viene riservata alla gara che tradizionalmente inaugura il calendario italiano del grande ciclismo internazionale. La 61° edizione del Trofeo ...