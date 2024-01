Ciclismo su pista | Europei 2024 | l’Italia senza Ganna è di bronzo nell’inseguimento a squadre Domina la Gran Bretagna

L' ex maglia azzurra su strada e intra il 2019 e il 2022. Già dal 2018 al 2021 aveva ... cosa mangia l'atleta Vittoria Bussi , detentrice del record dell'ora in velocità nel, ...Prima giornata di gare agli Europei disuaperti ad Apeldoorn, in Olanda, e medaglia già virtualmente conquistata dalla spedizione azzurra grazie all 'inseguimento femminile . Nelle qualifiche il quartetto composto da Elisa ...Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn. In terra neerlandese il quartetto dell'inseguimento a squadre maschile, detentore del tito ...L'Italia fa la voce grossa nell'Europeo di ciclismo su pista. Le azzurre sono in corsa per il primo posto dopo aver battuto la Francia in semifinale. Elisa Balsamo, Martina Fidanza, ...