Ciclismo su pista | Europei 2024 | Italia d’oro nell’inseguimento femminile a squadre Bronzo per gli uomini

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si parla ancheno in questa seconda serata di gare aglidi Apeeldoorn che aprono ildelsu. E se le premesse sono queste, si può iniziare a sognare in vista dell’appuntamento più importante di quest’anno olimpico. A distanza di sette anni dall’ultima volta l’inseguimento ano è di nuovograzie alla straordinaria prestazione in finale del quartetto composto da Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster. Una finalissima a senso unico, in cui le nostre ragazze con il tempo di 4’12?551 hanno disintegrato la forte Gran Bretagna, che già a un paio di giri dalla conclusione aveva alzato bandiera bianca, chiudendo poi in 4’15?950. Ma la sessione ...

