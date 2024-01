Ciclismo su pista | CHILOMETRO DI GLORIA! Matteo Bianchi regala all’Italia il primo oro europeo della specialità

(Di giovedì 11 gennaio 2024)si è laureato Campione d’Europa nelda fermo, conquistando una pregevole medaglia d’oro al Velodromo di Apeldoorn (Paesi Bassi) endoil secondo titolo di giornata dopo quello firmato dal quartetto femminile dell’inseguimento a squadre. Il 22enne si è presentato all’atto conclusivo con il miglior tempo di qualificazione (59.687) e si è esibito per ultimo in finale, dove ha saputo trionfare con il crono di 1:00.272 (media di 60,35 km/h): un peggioramento sensibile rispetto a questa mattina, frutto del doppio sforzo di giornata, ma che non ha impedito al nostro portacolori di salire sul gradino più alto del podio. L’altoatesino è uscito bene dal blocco e ha completato la prima tornata in 18.478, ha poi saputo fare la differenza in un pregevole secondo giro ...

