Ciclismo su pista | AZZURRE CICLOPICHE! Gran Bretagna asfaltata | quartetto campione d’Europa!

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si apre il medagliere azzurro agli Europei disuin quel di Apeldoorn e arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia. Lo scorso anno c’erano stati gli infortuni a frenare la corsa di questo gruppo che era statodel mondo pochi mesi prima in Francia, nel 2024 non c’è storia e arriva il primo importante segnale verso le Olimpiadi da parte deldell’inseguimento a squadre femminile. Un vero e proprio dominio in finale per Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster che hanno siglato il tempo di 4:12.551 (un crono decisamente importante, se pensiamo che siamo a gennaio) per andare a trionfare davanti allesse del mondo della(4:15.950, mancava la stella Archibald). Quello di oggi è uno dei ...

Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn. In terra neerlandese il quartetto ... (oasport)

