Ciclismo | Primoz Roglic | “Posso vincere il Tour de France | ma non è un’ossessione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ci è andato vicinissimo in passato, ma non vuole arrendersi e vuole riprovarci.e ilde, una storia che ancora non è terminata e che si ripeterà nel 2024, con nuovi colori. Lo sloveno è infatti passato dalla Jumbo-Visma alla Bora-hansgrohe, ma in testa ha ancora la Maglia Gialla. Le sue parole in una conferenza stampa di inizio anno: “Credo di poteril. Non dobbiamo avere paura del risultato finale. Dobbiamo fare del nostro meglio e, se faremo tutto come dobbiamo, potremo essere felici. Ildeper me è la ciliegina sulla torta. Non può togliermi le altre vittorie, è solo un complemento a tutti i successi. È la ciliegina sulla torta, non è“. Il rivale ed ex compagno Jonas ...