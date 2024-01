Ciclismo | Europei pista | azzurre medaglia d' oro nell' inseguimento a squadre**

Prima giornata di gare aglidisu pista aperti ad Apeldoorn, in Olanda, e medaglia già virtualmente conquistata dalla spedizione azzurra grazie all 'inseguimento femminile . Nelle qualifiche il quartetto ...Primo giorno di gare aglidisu pista e prima medaglia già virtualmente in cascina per la spedizione azzurra. Nelle qualifiche dell' inseguimento femminile a squadre infatti, il quartetto composto da Elisa ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Dopo un mercoledì da rivedere, l'Italia torna a fare la voce grossa in pista col quartetto. Anche senza Filippo Ganna, infatti ...Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn. In terra neerlandese il quartetto dell'inseguimento a squadre maschile, detentore del tito ...