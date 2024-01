Christie si ritira dalla corsa per la Casa Bianca e attacca Trump | ' Non è adatto a fare il presidente'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) "Le campagne elettorali si fanno per vincere": "mi è chiaro che per me non c'è una strada per vincere la nomination" repubblicana e per questo "sospendo" laalla. Chris...

Pensavo però di poterlo rendere un miglior presidente", spiegasenza risparmiare critiche anche ai candidati repubblicani. "Hanno paura di pronunciare il suo nome", dice. "Nei prossimi dieci ...New York - L'ex governatore del New Jersey Chrissidalla corsa alle presidenziali americane. "Preferisco perdere dicendovi la verità - ha annunciato ai suoi sostenitori a Windham, nel New Hampshire - piuttosto che mentire per poter ...Al via il dibattito fra i candidati repubblicani per la Casa Bianca. A confrontarsi a pochi giorni dai caucus dell'Iowa, e a ridosso del ritiro di Chris Christie dalla corsa al 2024, sono Nikki Haley ...New York - L’ex governatore del New Jersey Chris Christie si ritira dalla corsa alle presidenziali americane. “Preferisco perdere dicendovi la verità - ha annunciato ai suoi sostenitori a Windham, nel ...