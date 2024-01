Chiara Nasti | la bellissima notizia sulla gravidanza e poi l’orrore | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Personaggi tv. . Figlia di due commercianti partenopei, Enzoe Gabriella Argento, e sorella di Angela, ex tronista di Uomini e Donne,ha mosso i suoi primi passi nel mondo del web all’età di quindici anni, quando ha aperto il suo sito.it. Grazie ai suoi fan sui social, laè giunta anche in televisioni partecipando a programmi come L’Isola dei Famosi e Chiambretti Night Show. In queste ore si è diffusa ladi una sua nuova, infatti, è incinta del suo secondo figlio. Allagli haters si sono letteralmente scatenati sotto i suoi post social.Leggi anche: “...