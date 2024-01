Chiara Ferragni | le conseguenze del pandoro-gate piovono anche sulla famiglia | ecco cosa sarebbe successo alla sorella Francesca

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ledelcolpisconoladi, in particolare sua. Stando a un’indiscrezionelanciata da Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5 ladell’imprenditrice digitale, stimata dentista,stata sospesa dal posto di lavoro: Diamo questa notizia in esclusiva. Che è bruttissima.di, fa la dentista, ha studiato per fare la dentista. Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato alsi riserva inevitabilmente ...

In questo periodo si parla tanto di Chiara Ferragni per via degli scandali legati alla vicenda del Pandoro Balocco e non solo. Ma sapete chi è la ... (gossipnews.tv)

La Rai, Mediaset eIl primo amore, comunque, non si scorda mai, e per Cairo questo è quello della televisione. L'occasione della chiacchierata radiofonica torna utile anche per fare ...Khaby Lame,e Fabrizio Romano. Ecco gli influencer italiani più seguiti su Instagram Lo scandalo che ha visto protagonistie Balocco ha messo l'intera industria degli influencer ...Quanti follower hanno perso i Ferragnez Non solo Chiara Ferragni, anche Fedez sta scontando sui social le conseguenze del Pandoro gate. Un'analisi dell’evoluzione della fanbase Instagram di Ferragni e ...L'influencer sta pagando le conseguenze di un sistema da lei stessa messo in piedi che continua a scoperchiare guai. Chiara è in caduta libera per via del meccanismo che lei stessa ha creato, alzando ...