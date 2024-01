Chiara Ferragni | le 3 influencer più seguite sui social che potrebbero prendere il suo posto mentre lei continua a perdere follower

Chiara Ferragni , sotto indagine per truffa aggravata, non vedrebbe l'ora di spiegare la sua versione dei fatti alla Procura di Milano che lunedì 8 ... (ilmessaggero)

Marina Di Guardo: la madre di Chiara Ferragni è già molto nota al pubblico, anche se tanti non la associano all’influencer. Ecco chi è e cosa c’è ... (uominiedonnenews)

Qual è la società che sta gestendo il ritorno sui social di Chiara Ferragni Una società specializzata in crisis management: è quella alla quale si è ... (tpi)

Virginia Raffaele in prima serata su Rai1, venerdì 12 gennaio, con uno show tutto suo. Colpo di luna - questo il titolo - sarà "un varietà ... (europa.today)

La comunicazione è regina assoluta al giorno d’oggi e non è minimamente pensabile fare imprenditoria a certi livelli senza un’adeguata gestione ... (dilei)

Articoli più letti Cara, non potremo più guardarti con gli stessi occhi di Riccardo Manzotti Il gioco della Morte - Death's Game : uno, nessuno e centomila orrori di Lorenza Negri La ...Articoli più letti Cara, non potremo più guardarti con gli stessi occhi di Riccardo Manzotti Il gioco della Morte - Death's Game : uno, nessuno e centomila orrori di Lorenza Negri La ...Dopo il caso pandoro, Chiara Ferragni continua a perdere follower. Al momento sono più di 300mila le persone che hanno smesso di seguirla sui social: (da 29,7 milioni a 29,4) ...A rivelarlo è Il Messaggero, secondo cui l’influencer si è rivolta a “Community”, società con sede a Treviso, Milano e Roma, che in passato ha gestito alcuni casi di rilievo tra cui il crac di ...