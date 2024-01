Chiara Ferragni | Il Segreto | Ecco Chi E’ La Mamma Famosa!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Marina Di Guardo: la madre diè già molto nota al pubblico, anche se tanti non la associano all’influencer.chi è e cosa c’è da sapere su di lei!è al centro della bufera da qualche settimana per via della vicenda dei pandori, che in realtà non sono davvero serviti per la beneficenza come gli acquirenti credevano. Nonostante si stia parlando molto di lei, in pochi sanno che sua madre è Marina Di Guardo, nota a molte persone per altre ragioni. Marina Di Guardo: chi è e cosa fa lafamosa diè sempre sotto i riflettori ed ultimamente è così in particolar modo, anche se non in maniera positiva. Infatti è finita al centro di uno scandalo inerente ...