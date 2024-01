Chiara Ferragni e Giorgia Meloni | chi vince il confronto social

Per e- mail definivano i dettagli del progetto, le date e le modalità di comunicazione. «Sarà la Balocco a contattare l?associazione (in definizione) ... (ilmessaggero)

Dopo il "Pandoro gate" che ha travolto Chiara Ferragni , già multata di un milione di euro dall'Antitrust per "pratica commerciale scorretta" per la ... (liberoquotidiano)

Su molti media italiani la notizia delle nuove regole volute dall'AGCOM è stata associata alla recente indagine giudiziaria a carico di, la più famosa influencer italiana e una delle ...Dopo il 'Pandoro gate' che ha travolto, già multata di un milione di euro dall'Antitrust per 'pratica commerciale scorretta' per la campagna dell'anno scorso con Balocco e ora indagata dalla Procura di Milano per truffa ...Dopo il botta e risposta di martedì, tra Myrta Merlino e Fedez, nel corso della puntata di Pomeriggio 5, in onda ieri (10 gennaio), la conduttrice è tornata ancora una volta sulla bufera che ha ...Presto un tavolo tecnico per adottare un codice di condotta Dopo il caso Balocco che ha coinvolto la influencer italiana più famosa, Chiara Ferragni, l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha ...