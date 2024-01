Chiara Ferragni e Balocco | le mail | «Così rischiamo» Agcom | multe esemplari da 30mila a 600mila euro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Per e-definivano i dettagli del progetto, le date e le modalità di comunicazione. «Sarà laa contattare l?associazione (in definizione) ? scrivevano...

Non bastava Safilo. E neanche Coca-Cola. Dopo il 'Pandoro gatè che ha travolto Chiara Ferragni , multata con un milione di euro dall'Antitrust per ... (ilmessaggero)

Giro di vite dell'Agcom sugli influencer. Dopo il caso- Balocco, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato all'unanimità le 'Linee guida' volte a garantire il rispetto da parte degli imprenditori digitali delle ...ROMA " Nel pieno del caso, il nostro arbitro delle questioni televisive e di Internet (l'AgCom) impone regole stringenti agli influencer di maggiore notorietà e seguito, equiparati a veri e propri editori. I ...Giro di vite dell’Agcom sugli influencer dopo il caso Chiara Ferragni, con nuove linee guida e l’istituzione di un tavolo tecnico. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ...Per e-mail definivano i dettagli del progetto, le date e le modalità di comunicazione. «Sarà la Balocco a contattare l’associazione (in definizione) – ...