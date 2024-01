Chiara Ferragni e Balocco indagate anche a Cuneo | «Decidere sulla competenza» Il Codacons presenta esposto in cento Procure

Le conseguenze del pandoro – gate colpiscono anche la famiglia di Chiara Ferragni , in particolare sua sorella Francesca . Stando a ... (isaechia)

Situazione sempre più complicata e ingarbugliata per Chiara Ferragni . Dopo lo scandalo del pandoro ora a finire nei guai è anche la sua famiglia, ... (caffeinamagazine)

Una questione di diritto da sistemare prima di procedere. Chiara Ferragni e Balocco sono indagate per il Pandoro gate anche dalla Procura di Cuneo : ... (leggo)

Forse c'è un complotto contro. A dirlo, anzi a scriverlo su X, l'ex Twitter, è il giornalista, critico e 'agitatore culturale' Massimiliano Parente con la consueta nota di (perfido) sarcasmo. 'Deve esserci dietro ...Sul posto è stato mandato l'inviato più discusso di questi giorni perchè finito nel mirino del marito di(l'artista si è lamentato sui social per il fatto che il giornalista sia ...Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5, la sorella di Chiara Ferragni, Francesca, avrebbe subito delle conseguenze lavorative a causa del Pandoro-gate. Facendo un passo indietro:..Chiara Ferragni, al centro delle indagini per truffa aggravata, non è solo legata alle operazioni commerciali, ma ha anche dedicato sforzi significativi a iniziative benefiche. Oltre al pandoro ...