Chiara Ferragni | dopo il caso pandoro arriva la stretta sugli influencer Le nuove regole che li inchiodano

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tira una brutta aria per gliilBalocco’ che è costato aun’indagine per truffa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha infatti deciso di imporre unaalla loro attività sul web. Il Consiglio dell’Agcom ha approvato all’unanimità le linee guida utili a garantire il rispetto da parte deglidelle disposizioni contenute nel Testo unico sui servizi di media audiovisivi.Leggi anche:-gate, cosa c’è scritto nelle mail che incastrerebberoIn pratica, lestabilite dall’Agcom prevedono che gli, nei post che pubblicano, siano ...