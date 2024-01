“Chi segna vince” | nelle sale il film ispirato alla rivincita delle Samoa Americane

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A chi appartiene il record per la peggior sconfitta nel calcio? Molti appassionati sanno rispondere: leinfatti persero 31-0 l’11 aprile 2001 contro l’Australiaqualificazioni mondiali. Una storia che oggi ispira il“Chi”, distribuito da The Walt Disney Company Italia e diretto da Taika Waititi, che racconta la rivalsa di quella che era considerata la peggior nazionale al mondo. Nel cast, come protagonista, Michael Fassbender. Al Multisala Colosseo di Milano è andata in scena l’anteprima del. Tra i presenti anche Lorenzo Colombo e Danilo D’Ambrosio del Monza, oltre ad ex giocatori e allenatori come Marco Amelia, Valon Behrami e Andrea Stramaccioni. “Storia bellissima, di sport e non solo. Rongen a me ricorda molto Claudio ...