Chi segna vince | la recensione | e che ca…lcio

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il film: Chi(Next Goal Wins), 2023. Regia: Taika Waititi. Cast: Michael Fassbender, Oscar Kightley, David Fane, Rachel House, Beulah Koale, Will Arnett, Elisabeth Moss, Uli Latukefu, Rhys Darby, Angus Sampson, Luke Hemsworth, Taika Waititi. Genere: commedia, sportivo. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale. Trama: Un allenatore sul viale del tramonto deve risollevare le sorti della peggiore squadra di calcio al mondo. Tra un blockbuster e l’altro, il regista neozelandese Taika Waititi si diverte a lavorare a progetti più piccoli, come questa commedia calcistica (basata su eventi reali) che lui ha girato prima di tornare nel mondo Marvel con Thor: Love & Thunder (ma per vari motivi, pandemia inclusa, è uscita quasi un anno e mezzo dopo la quarta avventura ...