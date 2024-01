Chi è Chiara Facchetti | la creator diventata virale con il video sulla paura di volare

... secondo classificato a Sanremo 2023, per poi passare a Rosa Chemical , che proprio a Sanremo ha generato uno scandalo capace di far tremare i Ferragnez, mercoledì 7, e a Paola e, già ...ROMA. Sull'Ucraina nel Pd manca "una posizionee netta". Lia Quartapelle, deputata e responsabile Esteri con la segreteria Letta, ieri ha ... Va chiesto asi è astenuto perché ha cambiato ...TREVISO - Sette giorni fa Chiara Ferragni è tornata sui social. E dietro questa nuova strategia, alla ricerca di un timone tra le onde tempestose di una crisi innescata ...Il caso Pandoro e l’inchiesta per truffa aggravata sono costati per ora all’influencer Chiara Ferragni 250mila followers. Una “emorragia” ...