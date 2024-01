Chaves-Sporting Lisbona sabato 13 gennaio 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Classico testacoda in Primeira Liga

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non accenna ad esaurirsi il momento d’oro dello: i Leoni sono in grande forma e in questo momento macinano risultati e goleade, senza mollare nulla in nessuna competizione. Martedì notte è arrivata un’altra affermazione nettissima in Taça de Portugal, col malcapitato Tondela che è tornato a casa con 4 reti sul groppone: ennesima serata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Non accenna ad esaurirsi il momento d’oro dello Sporting: i Leoni sono in grande forma e in questo momento macinano risultati e goleade, senza ... (infobetting)

...C) - SKY SPORT (canale 255) Fiorenzuola - Pro Sesto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) Uzbekistan - Siria (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL 18.45 Twente - AZ (Eredivisie) - MOLA 19.00(......15 Cadice vs Valencia (telecronaca di Alessandro Rimi) Liga Portugal Betclic 17a Giornata Sabato 13/01/2024 19:00vsLisbona (telecronaca di Giovanni Marrucci) Domenica 14/01/2024 19:...O primeiro classificado, Sporting, visita o terreno do último, Desportivo de Chaves, a partir das 18h00 deste sábado, na tentativa de garantir que fecha a primeira volta do campeonato ...O Sporting anunciou, esta quinta-feira, que esgotou os bilhetes que se encontravam à venda para a deslocação a Chaves, que se realiza no próximo sábado, pelas 18h00.