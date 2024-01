CdS – Napoli | De Laurentiis fa sempre da sé | e stringe per Barak

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 2024-01-11 10:53:26 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS:– C’è una differenza tra le sterline e l’euro: e si sa. E però c’è anche un fascino che la Premier – meglio se da Londra – esercita: perché non è, né solo una questione di vil danaro. Radu Dragusin (22 anni) ha deciso, è andato al Tottenham, è rimasto sveglio per una notte intera ad immaginarsi: l’Inghilterra o la Germania, Monaco di Baviera per la precisione ed il Bayern, poi ha preso il passaporto ed ha lasciato che il Genoa caricasse nel bilancio trenta milioni di pounds. E ilche aveva capito già da almeno due giorni ha continuato ad arricchire il proprio block-notes: dopo aver pensato a Martinez Quarta (27) della Fiorentina e anche a Nehuen Perez (23) dell’Udinese, senza rinunciare ...