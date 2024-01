Catanzaro-Lecco | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I giallorossi sono chiamati al riscatto dopo un periodo negativo per sperare ancora nei playoff, mentre i lombardi puntano ad un risultato positivo per tenere lontana la zona calda.si giocherà venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Ascoli, Brescia e Reggiana che li hanno fatti scivolare al settimo posto con 30 punti. L’obiettivo della squadra di Vivarini è quello di ripetere lo stesso cammino che l’aveva portato a ridosso della vetta prima di questo evidente calo. I lombardi, dopo un inizio complicato dovuto alla difficoltà di ambientamento alla categoria, sono riusciti a ...