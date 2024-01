Castel Volturno | riti Vudù per propiziare lo spaccio | 13 misure cautelari

(Di giovedì 11 gennaio 2024). Oltre 400 episodi diin un anno: 13 arresti ae nelle province di Caserta, Salerno e Teramo. I pusher eseguivanoperlo. Stamattina, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, coadiuvati dai Reparti territorialmente competenti e da asseti specialistici dell’Arma, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, nei confronti di 13 persone (12 in carcere e 1 ai domiciliari), ritenute responsabili didi sostanze stupefacenti. II provvedimento cautelare costituisce l’esito di un’articolata ...

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, da Castel Volturno sul possibile ritiro del Napoli : «Fino a quando non arriva il comunicato ufficiale ci ... (ilnapolista)

Un' Infermiera è stata aggredita al Pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno , in provincia di Caserta. A darne notizia la stessa ... (tg24.sky)

In casa Napoli il morale è inevitabilmente basso: la speranza è la sfida alla Salernitana possa ridare stimoli agli azzurri. Intanto, da Castel ... (spazionapoli)

Primo allenamento del Napoli dopo la decisione di De Laurentiis di portare in ritiro la squadra. Da Pozzuoli, questa mattina, la squadra si è ... (ilnapolista)

De Laurentiis è annunciato a Castel Volturno per domani . A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. De Laurentiis è annunciato a ... (ilnapolista)

... "Si perderà così - dice la veterinaria tedesca che vive ain provincia di Napoli da oltre 30 anni - l'aiuto prezioso dei volontari grazie ai quali il numero dei cani detenuti in ...... Luigi De Laurentiis - Aurelio De Laurentiis De Laurentiis è annunciato aper domani. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. De Laurentiis è annunciato a...A Castel Volturno e in altri centri delle province di Caserta, Salerno e Teramo, i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, supportati da assetti specialistici ...Due persone sono state arrestate in flagranza di reato, mentre 500 grammi di droga tra cocaina, eroina e hashish sono stati sequestrati durante l’operazione ...