Caso Tiziana Cantone | archiviato fascicolo con ipotesi omicidio

commenta Il caso Tiziana Cantone è chiuso . Infatti, così come era avvenuto per il primo fascicolo aperto dalla Procura di Napoli Nord nel 2016 dopo ... (247.libero)

L'auto sulla quale si trovavanoTozzo e Morgan Algeri, finita nel Lago di Como per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ... come prevedono le procedure di salvataggio indi caduta del ...chiuso quello della morte diCantone . Anche l'ultimo filone d'inchiesta , quello per omicidio che era stato aperto contro ignoti dalla Procura di Napoli Nord, è stato archiviato. La ...Morgan Algeri e Tiziana Tozzo erano ancora vivi nell’abitacolo: dalle indagini emerge che lui avrebbe provato a salvare la donna. Una morte lenta e agonizzante quella di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, ...e che i corpi di Tiziana Tozzo, 45 anni di Cantù, e Morgan Algeri, 38 anni di Brembate Sopra, erano da quella parte, uno vicino all'altra. Il finestrino del lato guida era parzialmente abbassato, ...