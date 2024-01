Caso Pozzolo | Pd | ' Nordio omissivo | Delmastro inadeguato | si dimetta'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Il ministrocontinua ad esseresul sottosegretarioe in particolare sui rapporti ambigui tra lo stesso sottosegretario e settori della polizia penitenziaria". Così i senatori del Pd Anna Rossomando e Walter Verini dopo il question time del ministroin aula a Palazzo Madama. "Avevamo chiesto chiarezza dopo il ferimento del Capodanno a Rosazza, invece il ministro ha glissato e continua a coprire un sottosegretario, che ricordiamo aveva fornito carte a divulgazione limitata a un suo compagno di partito che erano poi state usate per colpire l'opposizione.dovrebbe dimettersi, in alternativa il ministroe la presidente Meloni dovrebbero farlo dimettere e ritirargli le deleghe. Invece ...

...ha sparato se non ha sparatoPerché la vittima ci mette tre giorni a denunciare... ammesso che le sapessi e che in verità non so, il segreto istruttorio in questoè stato per ...ancora protagonista nell'Aula del Senato. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha risposto all'interrogazione di Matteo Renzi sul sottosegretario Delmastro e suldel deputato ...Finisce al centro di una sorta di gogna mediatica ed entra in una spirale negativa: non può più uscire di casa, prova a cambiare città, cerca ogni strada possibile per liberarsi dall’incubo, fino a ...Caso Pozzolo ancora protagonista nell'Aula del Senato. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha risposto all'interrogazione di Matteo ...