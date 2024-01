Caso Giulia Cecchettin | effettuati i primi rilievi sull’auto di Turetta

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 gennaio 2024) . Necessario effettuare la bloodstain pattern analysis I Ris di Parma hanno effettuato idi Filippo, in carcere per aver ucciso l’ex fidanzata. Secondo quanto riportato da SkyTg24, nel sedile posteriore dell’auto sarebbe stata rilevata una gran quantità di sangue. Ora quello che c’è da capire è sesia stata uccisa con le ultime coltellate inferte nell’auto, o fosse già morta quandol’ha caricata sulla Punto dopo averla colpita a Fossò. Per chiarire questo punto sarà necessario effetttuare la bloodstain pattern analysis. Inoltre, si attende anche da parte del pm il conferimento dell’incarico ai consulenti per l’analisi delle tracce di sangue e degli altri ...