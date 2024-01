Caso Ferragni | giro di vite dell’Agcom per gli influencer | basta pubblicità occulta | sia dichiarata

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La truffa della beneficienza collegata fittiziamente alle vendite del pandoro Balocco griffatoed altri casi simili – un vero e proprio metodo collaudato per intascare denaro sfruttando l’emotività delle persone – costringe l’Agcom, l’Authority per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad intervenire con undisugliintroducendo nuove linee guida e l’istituzione di un tavolo tecnico. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rivela l’Agcom, “a seguito di una consultazione pubblica ampiamente partecipata, ha approvato all’unanimità le Linee guida volte a garantire il rispetto da parte deglidelle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi”. Una mossa che costringe i molti personaggi che sfruttano il web per macinare soldi, ...