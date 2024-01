Caso Ferragni | arriva la stretta Agcom sugli influencer | nuove regole

(Di giovedì 11 gennaio 2024)ladell’dopo il, con l’Autorità per le comunicazioni che ha varato, in particolare sulla trasparenza e la pubblicità dei messaggi sui social. Parallelamente va avanti l’inchiesta giudiziaria, con un nuovo incontro, oggi, a Milano tra il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria...

Il caso Chiara Ferragni ha conseguenze non soltanto per la celebre imprenditrice ma per tutta la categoria degli influencer . Sono infatti state ... (dilei)

Tira una brutta aria per gli influencer dopo il caso ‘ pandoro Balocco’ che è costato a Chiara Ferragni un’indagine per truffa. L’Autorità per le ... (thesocialpost)

... contempla multe fino a 250mila euro e da 30mila a 600mila euro neldei minori. Nel dettaglio, ... Articoli più letti Cara Chiara, non potremo più guardarti con gli stessi occhi di Riccardo ...Quella che sta affrontandoè una vera e propria crisi, su più fronti. E non aha deciso di rivolgersi a una società esperta in crisis management , sia a livello nazionale che ...Il rapper e l’imprenditrice pare stiano affrontando il forte clamore mediatico con due strategie molto diverse: lei resta in silenzio, lui spara a zero.Dopo il caso pandoro, Chiara Ferragni continua a perdere follower. Al momento sono più di 300mila le persone che hanno smesso di seguirla sui social: (da 29,7 milioni a 29,4) ...