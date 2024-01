Captiv8 Rafforza La Sua Presenza Nell' area EMEA Con Il Lancio Sul Mercato Italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La pluripremiata piattaforma di Influencer Marketing è lanciata ufficialmente in Italia e nomina Marta De Leonardis leader regionale. MILAN , 10 gennaio 2024 /PRNewswire/, piattaforma end-to-end di influencer marketing, sbarca in Italia. L'azienda, nata nel 2015 a San Francisco e operativa a livello internazionale con clienti quali Edelman, Samsung, Uber, American Express e Kraft Heinz, si propone come soluzione integrata per tutti coloro che si interfacciano con la creator economy. Che si tratti di grandi o piccoli Brand, centri media, agenzie creative, PR shop o talent agency, l'offerta diva incontro alle loro esigenze di analisi del, ricerca dei talent, gestione delle campagne, sponsorizzazione dei contenuti e reportistica. Tutto in un unico ecosistema.si propone infatti come ...