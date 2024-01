Capodanno con la pistola | le interrogazioni di Pd e Renzi al ministro Nordio in Senato | la diretta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A partire dalle 15, in, è in programma il Question Time coi ministri Carlo, Gennaro Sangiuliano e Adolfo Urso. Al Guardasigilli, in particolare, Matteoe il Partito democratico chiederanno conto del caso che ha coinvolto il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Anziana spara a Capodanno per festeggiare l'arrivo del 2024. L'episodio ha avuto luogo probabilmente in Campania, visto che è stato denunciato dal ... (ilgiornaleditalia)

CRONACA DI Roma – E’ stato ferito con due coltellate la notte di capodanno . Per questo i Carabinieri della compagnia di Velletri hanno denunciato in ... (romadailynews)

Che Sven Goran Eriksson lottasseproblemi di salute era noto, ed ora la reale gravità del ... Natale e, tutta la mia famiglia era qui - ha raccontato - Quando ricevi un messaggio del ...SULMONA - Postano una foto sui socialil dito medio e finiscono sotto procedimento disciplinare. Protagoniste della vicenda sono una ...all'ufficio procedimenti disciplinari del selfie di...Il periodo delle festività per il nuovo anno si è chiuso con numeri da record. La Riviera di Rimini e tutto il territorio non solo hanno confermato il proprio appeal di meta preferita per il periodo d ...Popolarissimo grazie alla serie "Drive To Survive", ma tagliato dalla scuderia di cui era stato unico team principal: ecco la parabola di Gunther Steiner alla Haas, squadra che oggi vuole un futuro di ...