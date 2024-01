Cani sentinella per capire fattori ambientali che causano cancro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRaccogliere dati e informazioni utili sui potenzialidi rischio inerenti alla matrice ambientale, responsabili della genesi delnella popolazionena ed umana: è questa la finalità dell’“Indagine di Oncoepidemiologia comparata” sulla possibile correlazione tra ambiente e tumori neie nelle persone, presentata all’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione “Giovanni Pascale” di Napoli. Lo studio è promosso dall’Istituto e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università “Federico II”. Il progetto, si legge in una nota, si propone l’obiettivo di indagare i principalidi rischio inerenti alla matrice ambientale, responsabili della genesi delnella popolazione ...

