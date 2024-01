Calzada | dal City all’Al Hilal | «Il calcio arabo non è una bolla | abbiamo budget come in Europa»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il“non è affatto una, soprattutto perché qui ci sono i tifosi. Gli stadi sono pieni e l’atmosfera che si crea nelle partite importanti non ha nulla da invidiare a quella in. In più c’è un piano di crescita stabile e,dico, una base social immensa”. Parola di Esteve, conquistato – parrebbe – dall’Arabia Saudita. E’ l’amministratore delegato dell’Al, ma soprattutto è l’uomo che ha contribuito a creare il Manchesterdal triplete. Manchester è stata casa sua negli ultimi 12 anni. E’ uno specialista in progetti in crescita: aveva già tirato su il Barcellona dei primi anni 2000. “Ovviamente nonsoldi illimitati – diceintervistato da Marca – ...