Calhanoglu in ricarica | all’Inter serve il vero Calha per girare meglio

(Di giovedì 11 gennaio 2024)stanco e scarico di energie nelle ultime settimane. L’Inter ha bisogno del turco per ricominciare aalla grande.? A volte le pile di un telecomando possono scaricarsi, quindi la cosa più giusta è quella dirle. Ecco, questo è quello che sta facendo Simone Inzaghi con il centrocampo dell’Inter. Su tre batterie, quella che sta al centro, si è quasi completamente esaurita:una. Hakanè la batteria al centro, che nelle ultime battute è andata a rilento riducendo anche l’intera mole energetica di tutto il centrocampo dell’Inter. Il regista turco, già a quota otto gol e tre assist stagionali, è ilgrande fulcro dell’undici interista. Se lui va, se la batteria ...

Durante l’ultima sosta, Hakan Calhanoglu è stato uno dei primi calciatori convocati in nazionale a tornare a Milano e a recuperare le energie. Ad ... (inter-news)

