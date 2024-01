Calendario biathlon oggi | orario staffetta maschile Ruhpolding 2024 | programma | tv | streaming | pettorali di partenza

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo lafemminile di ieri, in cui è arrivata la vittoria della Francia (sesta invece l’Italia), quest’toccherà agli uomini gareggiare nella4×7,5 km di(Germania), prova valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-di. La gara inizierà alle ore 14:30 e vedrà al via 23 nazioni. Tra le squadre che si presenteranno alla, ci sarà ovviamente anche l’Italia, che in questa prova parteciperà con il quartetto formato da Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. I quattro azzurri partiranno con il pettorale numero 4 e proveranno a lottare soprattutto con Norvegia, Germania, Francia e Svezia per andare a caccia di un altro piazzamento sul podio, dopo il terzo posto ottenuto settimana scorsa a ...

