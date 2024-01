Calciomercato | Udinese Balzaretti ' Samardzic? Niente di imminente'

Calciomercato , FATTA per il colpo difensivo in casa Udinese : per Lautaro Visite mediche a Roma e poi la firma del contratto Come riportato ... (calcionews24)

L’Udinese è reduce dalla bellissima vittoria in Serie A contro il Bologna e si è rilanciata per la salvezza. La dirigenza ha deciso di correre ai ... (calcioweb.eu)

...e Lazar Samardzic dell'. Juve, l'uscita di Ranocchia può finanziare in parte l'entrata di Ferguson La Juventus vorrebbe potenziare il centrocampo in questa sessione diinvernale ...Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell', a margine della presentazione di Giannetti fa il punto sulle voci relative a Lamar Samardzic. Anche se gennaio è sempre un mese ...'Vogliamo lasciarlo il più tranquillo possibile' UDINE (ITALPRESS) - 'La volontà dell'Udinese è lasciare Laki il più tranquillo possibile, io e ...Il Napoli è senza alcun dubbio la delusione principale di questa stagione, in particolar modo in campionato. Ed ecco che, in questo calciomercato di gennaio, i partenopei potrebbero cercare di rinforz ...