Calciomercato Torino | l’opinione dei tifosi sull’addio di Radonjic

Il Milan in questo Calciomercato invernale potrebbe andare in maniera importante su un profilo importante in forza al Torino . Si tratta del capitano ... ()

L'opinione dei tifosi del Torino sull'attaccante Radonjic: giusto venderlo questa sessione di Calciomercato invernale Radonjic potrebbe andare via dal Torino in questa sessione di Calciomercato, per quanto si tratta uno dei pochi uomini di qualità dei granata. Cairo chiede massimo 4 milioni di euro, e su questa situazione i tifosi granata hanno detto la loro opinione. Secondo quanto riportato oggi su Toro News, la gran parte del popolo granata concorda sulla cessione dell'attaccante.