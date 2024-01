Calciomercato | Pasqualin su Samardzic | “Ha numeri da fuoriclasse”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilva avanti ormai da 10 giorni. Il Napoli sarebbe una delle squadre più attive insieme al Milan. Tuttavia in entrata per gli azzurri solo il terzino destro ex Salernitana Mazzocchi. Urgente un difensore centrale, dato lo stop di Natan, ed almeno un centrocampista che sostituisca l’uscito Elmas e che possa tamponare la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. A questo proposito è insistente il tamtam su. Sembra lui sia l’obiettivo principale: con l’Udinese l’accordo sarebbe chiuso, manca quello con il padre agente del calciatore. La Juventus, stando alle ultime voci, si sarebbe inserita con decisione nell’affare. Anche il Brigton sembra molto ineteressato al centrocampista serbo. Su questa operazione di mercato si è espresso Claudio, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di ...

Il Napoli spinge per Hamed Junior Traorè del Bournemouth. Il trequartista ex Sassuolo è diventato uno dei principali obiettivi ...Il Napoli spinge per Hamed Junior Traorè del Bournemouth. Il trequartista ex Sassuolo è diventato uno dei principali obiettivi di mercato del club azzurro come riferito da Sky ...