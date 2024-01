Calciomercato | Napoli in vantaggio per Samardzic | la Juventus frena

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il talento dell’Udinese, Lazar, al centro di voci di mercato: ilsembra in pole position mentre larallenta. NOTIZIE MERCATO. Ilinvernale è nel pieno dell’azione, e uno dei protagonisti più discussi è Lazar, centrocampista dell’Udinese. Mentre diversi club italiani ed europei mostrano interesse, sembra che ildi De Laurentiis stia prendendo la leadership nella corsa per assicurarsi il giocatore. Secondo le ultime notizie diffuse da Sportitalia, il club azzurro sta stringendo i tempi per chiudere l’accordo con l’entourage del calciatore serbo. Nonostante l’interesse della Lazio, che sembra essere stato più circoscritto, ilsi posiziona al comando nella trattativa per portare ...

La trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Lazar Samardzic non è ancora chiusa del tutto, con il Brighton che prova l’inserimento last minute La ... (calcionews24)

L'operazione è però più probabile che venga tentata in estate LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea non riesce a decollare e la proprietà, nonostante i ... (ilgiornaleditalia)

L'operazione è però più probabile che venga tentata in estate LONDRA (INGHILTERRA) - Il Chelsea non riesce a decollare e la proprietà, nonostante i ... (247.libero)

Vlahovic lo porta alla Juventus, il centravanti serbo 'decisivo' nella trattativa: si può concludere tutto nei prossimi giorni. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Un po' come Figaro nel Barbiere di ......e l'intenzione è quella di una stretta di mano finale per un rinnovo che legherà Politano alfino al 2027 con un leggero ritocco dell'ingaggio. Lo riportano i colleghi di.com ...Koopmeiners, l’agente allo scoperto: «So che è molto stimato dalla Juve. Con Giuntoli…». L’annuncio del procuratore In esclusiva a Calciomercato.it, Bart Baving, agente di Teun Koopmeiners, ha parlato ...I dirigenti della Lazio hanno sondato il terreno per portare a Roma un centrocampista che al momento milita in Bundesliga: i dettagli ...