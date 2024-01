Calciomercato Napoli | idea lampo di Meluso per il centrocampo | si chiude oggi | le cifre

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ultime news di, il ds delpropone un’alternativa low cost a: in giornata si puòre l’affare Il presidente ha fatto capire, nelle scorse settimane, che ilsi muoverà con insistenza durante questa sessione diinvernale. L’è ovviamente quella di rialzare le sorti di una stagione cominciata male (e che sta continuando peggio), agendo con particolare attenzione a quei reparti apparsi in difficoltà,e difesa in primis. De Laurentiis ha promesso uno o due colpi a. In cima alla lista delle preferenze della dirigenza azzurra c’è Samardzic, ma il ritardo della chiusura definitiva dell’affare potrebbe far virare il ...

- Lazar Samardzic , centrocampista dell' Udinese , potrebbe non finire più albensì alla Juventus . L'ipotesi è raccontata oggi dal Corriere dello Sport . Giuntoli soffia ...... l'Hellas Verona, come riportato da.com , starebbe lavorando per portare in Italia ... In difesa la squadra veneta sembrerebbe interessata al terzino delAlessandro Zanoli, su cui ci ...Il patron del Napoli nella giornata di domani potrebbe essere a Castel ... conquistato non può permettersi di avere ambizioni modeste, non certo in questo calcio che promette danaro come se piovesse ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...