Calciomercato Napoli | ecco perché Traorè non esclude Samardzic

Rinforzi in arrivo per Mazzarri che dopo Mazzocchi, reduce da un esordio da incubo con espulsione dopo soli cinque minuti dal suo ingresso in ... (today)

Le aspettative su di lui, inutile negarlo, sono molto alte dopo l'ottimo lavoro svolto negli otto anni in cui ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del, coronando la sua avventura ...Timo Werner è ufficialmente del Tottenham, LE NEWS DI OGGI LIVE RADU DRAGUSIN (... Inizia l'avventura in Premier di Dragusin, rivelazione in campionato che piaceva anche ae ...In attesa dell'ennesima telenovela sul caso Samardzic, spunta il nome di Hamed Junior Traorè per l'attacco del Napoli. L'ex Sassuolo, oggi in forza al Bournemouth, ...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...